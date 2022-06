Scamacca ha stregato l'Europa: dal Psg all'Arsenal, la lista di chi lo vuole

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, è sicuramente tra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato. Classe ’99, con un passato nella Roma, potrebbe vivere presto un’altra esperienza all’estero. Dove? Psg, Arsenal e Borussia Dortmund lo corteggiano da tempo, ma non si esclude l’inserimento di nuovi club. Il prezzo, intanto, è già fissato: 45 milioni di euro, magari con bonus alti. Si allontana così la soluzione italiana per la punta romana: l’Inter è concentrata sul ritorno di Romelu Lukaku, mentre Milan e Napoli considerano troppo alta la valutazione fatta dal Sassuolo. Sul Psg, va ricordato però il ruolo di Mauro Icardi. Perché senza l’uscita dell’argentino difficilmente i parigini potranno inserire in rosa un altro 9. Alla società della Ligue1 piaceva tanto anche Hugo Ekitike. Ma il francese del Reims, seguito in passato da Roma e Milan, è molto tentato da un’avventura in Premier (Newcastle in pressing).