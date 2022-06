Sassuolo, Carnevali vuole Gnonto: "Contatti avviati con lo Zurigo"

SASSUOLO - "Wilfried Gnonto è un ragazzo che rientra nella filosofia nostra, avevamo preso qualche contatto precedentemente . Ora dopo la partita dell'altro giorno le cose di certo cambiano". Ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo , Giovanni Carnevali , conferma l'interesse del club neroverde sul protagonista indiscusso di Italia-Germania di Nations League ma è consapevole che la concorrenza per accaparrarsi il talento di proprietà dello Zurigo sarà destinata ad aumentare. Lo stesso Carnevali ammette che i club in Italia abbiano poca pazienza nel lanciare ma soprattutto aspettare i talenti ma Gnonto rappresenta un'eccezione e può rappresentare il viatico per un'inversione di tendenza: "Wilfried Gnonto dimostra quanto a volte per questi ragazzi giovani bisogna saperli aspettare e farli giocare".

Sassuolo, Carnevali su Scamacca: "Non c'è nulla, per ora..."

"Penso che sia un calciomercato interessante. In casa Sassuolo si sta muovendo già qualche cosa. Noi ci apprestiamo a giocare il decimo campionato consecutivo in Serie A e il nostro desiderio è quello di mantenere il più possibile inalterata la nostra rosa". Questo è l'obiettivo di Carnevali che punta a trattenere i pezzi pregiati della rosa, Gianluca Scamacca su tutti: "Di concreto al momento non c'è nulla. È chiaro che per giocatori come lui o qualche altro ci sono già contatti con altre società. È presto per dire qualche cosa. Per loro anche la vetrina della Nazionale può essere importante", ha aggiunto.