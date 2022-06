Gattuso è a Valencia: "Orgoglioso di allenare un club centenario"

VALENCIA (Spagna) - L'era Gattuso al Valencia è iniziata. L'allenatore italiano, arrivato in città poco prima delle 21 con un volo proveniente da Malaga, sarà ufficialmente il nuovo tecnico degli 'Els': l'annuncio del club iberico arriverà nelle prossime ore. Il tecnico italiano firmerà un contratto di due anni, a tre milioni più bonus (legati ai risultati) a stagione. Gattuso si prepara quindi a un'affascinante avventura nella Liga spagnola anche se le criticità di certo non mancano: il club di Peter Lim non ha ancora nominato un nuovo direttore sportivo e deve cedere i suoi pezzi pregiati (Carlos Soler in orbita Napoli e Goncalo Guedes, profilo ideale per la Roma di Mou) per sopravvivere economicamente.