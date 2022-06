Dalla Spagna: "Zidane ha detto no al Psg: vuole la Francia"

MADRID (SPAGNA) - Se le recenti voci francesi legate al possibile 'approdo di Zinedine Zidane sulla panchina del Paris Saint-Germain con Paul Pogba al suo seguito hanno spaventato i tifosi della Juve, ansiosi di riabbracciare il 'Polpo' mai come ora vicino al suo ritorno a Torino, buone notizie per il popolo bianconero arrivano invece dalla Spagna. Secondo 'As' infatti l'ex tecnico del Real Madrid "ha detto no, momentaneamente e per la terza volta, al Psg".