Suarez, il River Plate fa sul serio: Gallardo contatta l'uruguaiano

BUENOS AIRES (Argentina) - Marcelo Gallardo fa sognare i tifosi del River Plate: l'allenatore del club argentino ha infatti ammesso in conferenza stampa di aver contattato Luis Suarez per sondare le intenzioni del calciatore uruguaiano per il prossimo anno. "L'ho contattato per sapere cosa sarebbe successo nella sua vita e se avesse in mente un trasferimento nel calcio argentino. Ma non dipende da noi, bisogna aspettare e vedere quali possibilità ci sono quando il giocatore analizzerà ogni situazione", ha dichiarato il tecnico. L'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a fine giugno coi Colchoneros e che quindi sarà presto disponibile a parametro zero, ha però attirato come comprensibile l'attenzione di moltissimi club, fra i quali l'Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano.