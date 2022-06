Nunez al Liverpool, è ufficiale: al Benfica 100 milioni!

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il Benfica ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Liverpool per il trasferimento dell'attaccante uruguaiano Darwin Nunez ad Anfield per 75 milioni di euro. Il club lusitano ha precisato che il 22enne uruguaiano deve ancora concordare i termini del contratto con i Reds dove si ipotizza una durata sui 5 anni. In una breve dichiarazione al mercato azionario portoghese, il Benfica ha affermato che la somma del trasferimento potrebbe salire a 100 milioni di euro in base ai bonus. Nunez ha segnato 34 gol in 41 partite la scorsa stagione.