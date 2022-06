Il City presenta Haaland: "Giorno speciale, adoro Guardiola"

MACHESTER (Inghilterra) - Un mese fa era arrivato l'accordo e oggi è arrivata l'ufficialità: Erling Haaland è un giocatore del Manchester City ! Il club inglese ha presentato il suo super colpo: "Il 21enne entrerà a far parte del Club il 1° luglio dopo aver firmato un contratto quinquennale che lo tiene all'Etihad Stadium fino all'estate del 2027" recita il comunicato dei Citizens. Il giocatore andrà a percepire circa 112 milioni di euro nei prossimi 5 anni , al Dortmund invece 60 milioni per la clausola d'uscita.

Le prime parole

Al sito ufficiale del City l'ex Borussia Dortmund ha dichiarato: "È un giorno speciale per me e la mia famiglia, ho sempre guardato il City e amato quanto fatto nelle ultime stagioni. Adoro lo stile di gioco di Guardiola, creano tante occasioni il che è perfetto per un giocatore come me. In questa squadra ci sono tanti giocatori di livello mondiale e Pep è uno dei tecnici più bravi di tutti i tempi, quindi penso di essere al posto giusto".