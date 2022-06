Eriksen dice no al Brentford: "Può tornare da Conte al Tottenham"

LONDRA (INGHILTERRA) - Christian Eriksen potrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte, alle cui dipendenze ha già giocato ai tempi dell'Inter (nella stagione dell'ultimo scudetto nerazzurro) da cui si è svincolato in seguito all'arresto cardiaco di cui era stato vittima la scorsa estate durante l'Europeo. Secondo quanto riporta la la stampa britannica infatti il centrocampista danese ha deciso di non accettare l'offerta di rinnovo presentata in questi giorni dal Brentford.