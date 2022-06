Palermo, rinnovi già certi per Dall’Oglio, De Rose e Fella

PALERMO - Dopo la sbornia del ritorno in Serie B, occorre iniziare a programmare il futuro. Attendendo sviluppi societari, c'è già una prima base per il prossimo Palermo, visto che sono scattati i rinnovi automatici per il capitano De Rose, Dall’Oglio e anche per l’attaccante Fella che si legherà ai rosanero fino al 2025 in virtù dell'accordo con la Salernitana che prevedeva la trasformazione del prestito in obbligo di riscatto in caso di promozione. Non verrà invece rinnovato il contratto, in scadenza a giugno, al portiere Pelagotti. In difesa Buttaro e Giron sono sotto contratto, rispettivamente fino al 2025 e 2023, e potrebbe restare anche Crivello, in scadenza tra due anni. A centrocampo, oltre a dover definire la questione Damiani (in prestito dall'Empoli con diritto di riscatto), sembra scontata la permanenza di Luperini.