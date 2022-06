"Ancelotti vuole Ospina al Real Madrid se parte Lunin"

Il futuro di David Ospina è sempre più lontano dal Napoli e dallo stadio Diego Armando Maradona. I giorni passano, ma ancora manca l'accordo per il rinnovo di contratto dell'estremo difensore colombiano che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, così i grandi club appuntano il suo nome sul taccuino di mercato. Tra i tanti interessati c'è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che avrebbe chiesto il colombiano nel caso in cui Lunin decidesse di partire.

Ospina-Real Madrid, un premio per il colombiano

Secondo quanto riferito dagli spagnoli di AS, David Ospina è tra i nomi che Carlo Ancelotti avrebbe fatto alla dirigenza dei Blancos per il mercato estivo. Premesso che la posizione di Thibaut Courtois dai pali dei campioni di Spagna è inamovibile, il Real Madrid starebbe cercando un portiere d'esperienza da far accomodare in panchina e, all'occorrenza, da far giocare per turnover. Il profilo di Ospina, in scadenza di contratto, stuzzica non poco le Merengues che starebbero pensando al colpo a parametro zero. Reduce da una stagione positiva col Napoli, Ospina secondo AS potrebbe avere nell'approdo al Real una ricompensa per il gran lavoro fatto fin qui in carriera. E Ancelotti, poi, lo conosce bene avendolo già allenato proprio in terra campana.

Ospina, tutto dipende da Lunin

Dalla Spagna, però, viene sottolineato come l'eventuale approdo di Ospina al Real Madrid è condizionato dal mercato di Andriy Lunin, l'attuale secondo in casa madrilena. Giovane e talentuoso, l'ucraino non vorrebbe più vivere all'ombra di Courtois e la partenza del 23enne non è da escludere. Sul taccuino degli uomini mercato degli iberici è finito anche un'altro giovanissimo, l'americano Gabriel Slonina dei Chicago Fire. Ma il nome di Ospina, salvo clamorosi ripensamenti del Napoli, sarebbe quello più interessante per via della trattativa libera col giocatore.