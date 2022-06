Napoli, Ospina e Meret servono risposte: il countdown sta per terminare

NAPOLI - Ma chi l’ha detto che chi tace acconsente? In quel silenzio prolungato, nell’incertezza d’una settimana - e anche due - la domanda che resta sospesa nell’aria non ha ancora una risposta: e Ospina, che ha il destino proprio tra le mani, e anche quello di Meret, s’è preso un po’ di tempo per decidere. Non si scappa, sarà un sì o sarà un no, e ormai il giorno del giudizio sta per arrivare e servirà per spalancare le porte al futuro.

Ospina tentenna C’è stato un momento, marzo scorso, in cui Ospina ha sentito echi dalla casa Real (Madrid): poi le comunicazioni, o anche gli spifferi, si sono momentaneamente interrotti; s’è avvertito il fruscio del Villarreal, ma è stato un attimo; e comunque la tentazione di rimettersi in gioco è rimasta viva. Non c’è fretta per Ospina, che può permettersi di attendere, nonostante ad agosto compia 34 anni: ha talento, padronanza con i piedi, un mercato che può aprirsi da un momento all’altro e in qualsiasi angolo di questo Mondo e quindi osserva, ascolta se stesso, riflette. Mentre il Napoli è impaziente: l’offerta, due milioni e duecentomila euro, per il biennale è sempre valida; e la richiesta del colombiano, tre netti sempre per due anni, è considerata alta.