Palermo, linea verde con Plizzari e Nasti

PALERMO - Manca sempre meno alla formalizzazione dell'acquisto del Palermo da parte del fondo arabo City Football Group e già si lavora per consegnare al tecnico Baldini una rosa all'altezza. La linea che la nuova proprietà seguirà è quella della continuità, rappresentata dalla conferma del ds Castagnini , che ha intenzione di fare mercato puntando sui giovani, come già fatto con successo nel corso dell'ultima annata che ha sancito la promozione dei siciliani in Serie B.

Visite