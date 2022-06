Dalla Turchia: "Besiktas pronto all'affondo per Arnautovic"

Marko Arnautovic sarà il vero e proprio uomo mercato in casa Bologna , anche se la dirigenza felsinea ha ripetuto a più riprese che l' austriaco non è in vendita . Dopo la Juventus, che aveva tentato l'approccio per arrivare al 33enne ex Inter, anche il Besiktas avrebbe puntato l'attaccante, secondo quanto riferito dai turchi di Fanatik.

Arnautovic piace al Besiktas

Autore di una stagione esaltante con 15 reti e un assist in 34 partite, bottino che ha permesso al Bologna di Mihajlovic di ottenere la salvezza in A, Arnautovic è finito sul taccuino di molti club. Sulla lista delle pretendenti spicca il bianconero, sia italico che estero. Se la Juve aveva fatto un primo sondaggio per l'austriaco, chi invece vuole andare forte sul classe 1989 è il Besiktas, come sottolineato dalla Turchia. Il portale Fanatik, infatti, riporta le parole del numero uno del club delle Aquile Nere, Ahmet Nur Cebi, che sarebbe pronto all'affondo per arrivare all'attaccante: "Lui e Seferovic sono candidati all'avanguardia sul nostro taccuino di mercato. Abbiamo delle opzioni per entrambi i giocatori".

Le alternative

A dir la verità il profilo di Marko Arnautovic, così come quello di Seferovic, non è il primo della lista per il Besiktas. I turchi, infatti, hanno puntato da settimane l'olandese Wout Weghorst del Burnley, trattativa negli ultimi giorni in salita. Se dovesse sfumare il classe 1992, ecco allora che le Aquile planerebbero su Arnautovic, cercando di far cambiare idea alla dirigenza del Bologna che ha già alzato il muro con la Juventus, ma anche col Napoli.