Kucka: l'ex Milan torna in patria, ha firmato con lo Slovan Bratislava

Juraj Kucka torna a casa 13 anni dopo l'ultima volta. Il centrocampista ex Milan , a 35 anni, lascia l'Italia e il Parma , dove aveva un contratto in scadenza tra pochi giorni, il 30 giugno, per firmare con lo Slovan Bratislava un contratto biennale. Tredici anni fa Kucka lasciò per la prima volta la Slovacchia per accasarsi allo Sparta Praga .

Kucka: con il Milan due stagioni e la Supercoppa italiana

Kucka approdò al Milan il 28 agosto del 2015, arrivando dal Genoa per quattro milioni di euro. Il suo primo gol in rossonero il 9 gennaio 2016 allo stadio Olimpico nell'1-1 contro la Roma. L'anno successivo – aveva firmato un quadriennale – segna il 13 ottobre del 2016 la seconda rete con la maglia del Milan nella partita a Verona contro il Chievo. Il 23 dicembre arriva il primo trofeo in rossonero, la Supercoppa italiana contro la Juve.

Quella 2016-2017 è anche la sua ultima stagione con il Diavolo. Il 7 luglio del 2017 passa infatti a titolo definitivo ai turchi del Trabzonspor per 6 milioni di euro. Torna in Italia il 15 gennaio del 2019 quando è il Parma ad acquistarlo. Rimarrà due anni e mezzo, segnando 17 gol in 74 presenze. Mandato in prestito al Watford, non riuscirà a evitare la retrocessione degli inglesi.