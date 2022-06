A.A.A. offresi Ronaldo: Bayern o Chelsea, lo volete?

Non ci crederete, ma sul mercato è apparsa questa inserzione: A.A.A. offresi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 37 anni, portoghese, 815 gol in carriera (di cui 141 in Champions League e 117 in Nazionale), 5 volte Pallone d'Oro, 32 titoli in bacheca fra club e Nazionale, 621 milioni di follower sui social, primo giocatore a sfondare il muro del miliardo di euro di guadagni, oggi il terzo sportivo più pagato del globo dopo Messi e LeBron James. Segni particolari: è in rotta con il Manchester United dov'è ritornato dieci mesi fa, piantando bruscamente in asso la Juve, nelle cui fila aveva giocato per tre anni segnando 101 gol e vincendo 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa di Lega. Segni particolari: è in rotta con il Manchester United, sebbene abbia segnato 24 gol nell'arco di 38 presenze fra Premier e Coppe. Tuttavia, non sono bastati a convincere Erik ten Hag a puntare su di lui per la nuova stagione. L'ex Ajax vuole una squadra giovane e non disdegna i solisti, purché giochino per i compagni e non siano i compagni a giocare per loro.