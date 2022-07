"Arsenal scatenato: Arteta vuole Kanté"

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo aver ufficializzato il colpo Gabriel Jesus, arrivato all'Arsenal dal Manchester City per circa 50 milioni di euro, i Gunners, secondo la stampa inglese, sarebbero pronti a dare l'assalto al centrocampista francese del Chelsea N'Golo Kanté. L'ex Leicester ha ancora un anno di contratto con i Blues ma dopo sei stagioni a Stamford Bridge, condite da 259 presenze, 13 reti e diversi trofei in bacheca, potrebbe essere giunta l'ora dei saluti. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Manchester United, anche se il nome in cima alla lista del nuovo tecnico Erik ten Hag resta quello di Frenkie de Jong, in forza al Barcellona ma cresciuto sotto l'ala dell'allenatore olandese all'Ajax.