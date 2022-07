Barcellona, ufficiale: Dembélé rinnova fino al 2024

Ousmane Dembélé sarà ancora un giocatore del Barcellona, almeno per altre due stagioni. Il club blaugrana, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che il 25enne attaccante francese ha deciso di rinnovare il contratto che era scaduto lo scorso giugno: nuovo accordo fino al 2024, con una riduzione dell'ingaggio che secondo i media spagnoli si aggirerebbe attorno al 40% (guadagnerà ora 6-7 milioni di euro netti a stagione). Arrivato al Camp Nou all'età di 20 anni, nel 2017 dal Borussia Dortmund per 105 milioni di euro più 40 di bonus, Dembélé finora ha collezionato 147 presenze e 32 gol in maglia blaugrana.