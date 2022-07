"Lewandowski ha firmato con il Barcellona: operazione da 45 milioni"

La firma di Robert Lewandowski con il Barcellona sarebbe arrivata intorno a mezzanotte. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, l'attaccante polacco ha siglato l'accordo con il club spagnolo, che verserà nelle casse del Bayern Monaco una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Lewandowski, che aveva ancora un anno di contratto con il Bayern, ha spinto per chiudere la trattativa e raggiungere il Barcellona. L'attaccante, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, ha fatto di tutto per evitare di partire per il ritiro statunitense con il gruppo di Nagelsmann.