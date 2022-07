Il gesto di Lewandowski nello spogliatoio del Bayern prima dell'addio

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA). Dopo otto stagioni scandite a suon di gol - 344 reti in 375 partite - Robert Lewandowski dice adios al Bayern . L’attaccante polacco, questa mattina, ha partecipato alla sua ultima sessione di allenamento agli ordini di Julian Nagelsmann . Terminata la seduta, ha pronunciato un breve discorso di commiato in cui ha spiegato la sua decisione di trasferirsi al Barcellona e, poi, ha abbracciare uno a uno tutti i compagni e l’allenatore. Nelle prossime ore è attesa l’ufficializzazione del due volte Scarpa d’Oro come nuovo rinforzo blaugrana. L’ex Borussia Dortmund , che era legato da un ultimo anno di contratto con i campioni di Germania, è stato acquistato dai catalani per una cifra prossima ai 45 milioni, più altri 5 in variabili. Firma un triennale con opzione per un quarto anno.

Subito Real Madrid e Juventus

Secondo quanto riferisce il giornalista polacco Tomasz Wlodarczyk, buon amico del giocatore, Lewandowski ieri sera è uscito con alcuni amici per festeggiare l’anelato trasferimento al Barça. Giusto il tempo per un brindisi, visto che l’attaccante è rientrato a casa prima delle 22, per presentarsi puntualissimo, alle 8.30 di questa mattina, al suo ultimo allenamento con il Bayern. A quanto pare il bomber, che compirà 34 anni il prossimo 21 agosto, si unirà in tempi brevissimi alla comitiva balugrana, che nel primo pomeriggio di oggi parte per Miami, dove prende il via la tournée americana che vedrà i ragazzi di Xavi vedersela con Inter Miami, Real Madrid, Juventus e New York Red Bulls. I Més que un Club parrebbe intenzionato a far debuttare il nuovo rinforzo a Las Vegas, il prossimo 23 luglio, in occasione del Clasico stelle e strisce col Real Madrid di Ancelotti. Tre giorni dopo, pertanto, potrebbe essere impiegato anche, a Dallas, contro i bianconeri di Allegri. In attesa dell’annuncio ufficiale del passaggio in blaugrana di Lewandowski, il Barça progetta una presentazione in pompa magna che, a questo punto, dovrebbe essere celebrata sul suolo americano.