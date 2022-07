"Bakayoko verso l'addio al Milan, spunta il Valencia di Gattuso"

Sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2024, ma legato al Milan da un'altra stagione in prestito, Bakayoko non rientra neppure nei piani dei Blues, che dopo la deludente stagione 2017-’18 hanno sempre ceduto in prestito il centrocampista, due volte al Milan e in mezzo al Monaco e al Napoli.

"Gattuso pensa a Bakayoko"

Interessamenti si sono registrati dalla Francia ed in particolare dall’Olympique Marsiglia, ma secondo quanto riportato da L’Equipe dell’ex nazionale francese sembra essersi ricordato ancora una volta Rino Gattuso. L’ex allenatore di Milan e Napoli, vero e proprio mentore di Bakayoko per averlo allenato in rossonero e in azzurro, sarebbe pronto a chiedere ai propri dirigenti di mettergli nuovamente a disposizione il francese, che ha disputato le migliori stagioni della carriera in Serie A proprio sotto la guida dell’allenatore calabrese.