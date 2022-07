"Bakayoko, trovato l'accordo con il Marsiglia. Ma Tudor frena"

Non è un segreto che Tiemoué Bakayoko non rientri nei piani di Stefano Pioli e del Milan. Lo stesso centrocampista francese, utilizzato con il contagocce nella scorsa stagione, guarda altrove e Maldini e Massara vorrebbero interrompere il secondo anno di prestito dal Chelsea per fare spazio a centrocampo. Dalla Francia arrivano nuove voci sul suo futuro: il Marsiglia avrebbe trovato un'intesa con il suo agente.