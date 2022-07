Higuain: "50 milioni per Lewandowski? Ai miei tempi era impensabile"

Bayern, l'addio di Lewandowski "porta" De Ligt

L’affare si è chiuso per 45 milioni di euro di base fissa più cinque di bonus, una cifra che ha piegato la resistenza del Bayern Monaco, costretto dopo aver provato a tenere duro a cedere alla volontà del proprio ormai ex attaccante. Peraltro con il denaro ricavato i tedeschi hanno subito chiuso la trattattiva con la Juventus per l’acquisto di Matthijs De Ligt e a proposito di Juventus un commento non esattamente conciliante all’affare Lewandowski-Barcellona è arrivato da un grande ex juventino come Gonzalo Higuain.