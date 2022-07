"Cavani ha scelto la Liga: accordo raggiunto con il Villarreal"

Edinson Cavani è vicino a coronare il sogno di giocare nella quarta lega top della carriera. Dopo aver spopolato in Italia con Palermo e Napoli , aver segnato a ripetizione e vinto tanto con il Paris Saint-Germain , del quale è il miglior marcatore di tutti i tempi, e dopo la poco fortunata avventura biennale al Manchester United , infatti, il Matador sembra avere scelto la Liga per il proseguimento della propria carriera.

L’attaccante uruguaiano, che ha compiuto 35 anni lo scorso 14 febbraio, è infatti il primo obiettivo per l’attacco del Villarreal e secondo quanto riportato da 'Marca' il gradimento del 'Sottomarino Giallo' nei confronti dell’ex napoletano sarebbe ricambiato: Cavani , nel mirino di altre squadre di Liga, avrebbe infatti già dato il proprio benestare al trasferimento alla corte di Unai Emery , che prima di formalizzare l’operazione deve fare spazio in organico attraverso la cessione di Paco Alcacer.

"Il Villarreal vuole Cavani, ma deve fare posto in attacco"

L’ex centravanti di Valencia e Barcellona non rientra nei piani del Villarreal e sembra vicino al trasferimento al Celta, ma non si esclude neppure la partenza di Boulaye Dià. Appena Alcacer lascerà il Villarreal la formazione campione dell’Europa League 2021, nonché semifinalista della Champions 2021-’22 dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi e il Bayern Monaco ai quarti, potrà mettere a segno un colpo di qualità ed esperienza alla vigilia di una stagione che vedrà il Villarreal, solo settimo nell’ultima Liga, partecipare alla Conference League.

Villarreal, Cavani può ritrovare Emery

Con l’acquisto di Cavani, che punta a una stagione da protagonista da iniziare con il piede giusto in vista del Mondiale autunnale in Qatar, il Villarreal rilancia quindi la propria candidatura per un’annata da protagonista in Spagna. L’uruguaiano aveva ricevuto numerose offerte, finendo anche nel mirino della Salernitana, ma a fare la differenza è stata la presenza sulla panchina dei gialli di Unai Emery, tecnico che ha già allenato Cavani al Psg tra il 2016 e il 2018, le due migliori stagioni della carriera del Matador dal punto di vista realizzativo, con quasi 80 reti complessive.