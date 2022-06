"Il Rayo Vallecano sfida la Salernitana: pronta un'offerta per Cavani"

La Salernitana punta Edinson Cavani. Il nome del Matador, iniziato a circolare nell’orbita dei granata dopo la conquista della salvezza, ha “diviso” il presidente Iervolino e l’allora ds Walter Sabatini, peraltro scopritore dell’uruguaiano a Palermo, ma è via via diventato un obiettivo concreto per i campani con l’avvicinarsi dell’inizio del mercato estivo.

Edinson Cavani in vacanza: il mercato può attendere In vacanza nella sua Salto, l’ex attaccante del Napoli, che ha chiuso l’esperienza biennale con il Manchester United, è alla ricerca dell’ultimo contratto importante della carriera, che a 35 anni sappia coniugare l’aspetto economico con quello tecnico, visto che il Matador vuole arrivare in buone condizioni al Mondiale in Qatar, con ogni probabilità sua ultima vetrina con la maglia della Celeste.

"Il Rayo Vallecano ci prova per Cavani" Tornare in Italia dopo i felici anni di Palermo e Napoli resta una possibilità concreta per Cavani, che però valuta con interesse anche la possibilità di debuttare nella Liga spagnola. Associato nelle scorse settimane anche a top club come l’Atletico Madrid, sul tavolo dei rappresentanti del giocatore potrebbe arrivare a breve un’offerta del Rayo Vallecano. Secondo quanto riportato da 'Marca' la terza formazione di Madrid, reduce da una tranquilla salvezza da neopromossa, avrebbe tutta l’intenzione di provare a convincere il giocatore a trasferirsi in Spagna, facendo leva sulla volontà di Cavani di rinviare il ritorno in Sud America, che resta comunque una possibilità.