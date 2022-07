"Tottenham, obiettivo 120 milioni di incassi per il sogno Zaniolo"

Sette volti nuovi, una rosa profondamente rinnovata e rinforzata per puntare a lottare alla pari con le grandi della Premier League e fare più strada possibile in Champions League. Eppure, Antonio Conte non è ancora completamente soddisfatto del mercato del Tottenham.

Il direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici ha messo sotto contratto gli svincolati Ivan Perisic e Fraser Forster e ha rinforzato attacco e centrocampo rispettivamente con Richarlison e con Yves Bissouma , oltre che la difesa con il prestito di Clement Lenglet del Barcellona e del giovane Djed Spence. Richarlison, in particolare, è andato ad arricchire una prima linea che può già contare su Harry Kane e di Son, ma anche su qualche esubero di troppo che Conte si aspetta vengano ceduti in tempi brevi per poter completare la campagna di rafforzamento.

"Tottenham, la lista degli esuberi da vendere per arrivare a Zaniolo"

Dopo le cessioni di Steven Bergwijn all'Ajax e di Cameron Carter-Vickers al Celtic, secondo quanto svelato da 'The Guardian', la società ha stilato una lista che comprende altri sette giocatori che non rientrano nei piani tecnici e dai quali si punta a ricavare una cifra vicina ai 120 milioni di sterline da riutilizzare in entrata. Gli elementi in questione sono Tanguy Ndombele, Emerson Royal, Harry Winks, Giovano Lo Celso, Matt Doherty e Bryan Gil. Non sarà facile piazzarli tutti, ma il mercato è ancora lungo e soprattutto Conte avrebbe un altro obiettivo ben preciso: arrivare a Nicolò Zaniolo.

Conte gelido su Spence: "L'ha preso la società"

Il jolly offensivo della Roma sarebbe l’ultimo, grande sogno dell’ex allenatore dell’Inter per completare la trasformazione della squadra, ma non sarà facile convincere José Mourinho a rinunciare al talento della nazionale, ritenuto imprescindibile anche dopo l’arrivo di Dybala. Intanto lo stesso Conte ha preso le distanze dall’acquisto di Djed Spence, difensore arrivato dal Middlesbrough dopo la promozione in Premier con il Nottingham Forest: "Spence è stato un acquisto del club. Io ho accettato, il giocatore è giovane, ma h a un ottimo potenziale, può essere importante per noi, ma la decisione di prenderlo è stata della società. Vogliamo continuare a crescere e ad essere ambiziosi".