Suarez verso il ritorno a casa: è vicino al Nacional Montevideo

Le parole del presidente del Nacional Montevideo

Il suo contratto con i Colchoneros è scaduto il 30 giugno e, dopo essere stato accostato anche a Milan e Monza, dovrebbe tornare al Nacional Montevideo: "È molto vicino, manca poco - conferma a 'Marca' Luis Fuentes, presidente del Nacional -. Deve comunicarci la sua decisione ma la famiglia è già d'accordo. Luis è un animale competitivo, ha bisogno di giocare per prepararsi per il Mondiale e ha capito che questa è l'opzione più sensata. Aveva altre proposte più ricche, noi non possiamo competere economicamente con l'Europa ma oggi non è questo fattore il più importante. La sua famiglia vuole tornare in Uruguay, noi comunque rispetteremo la decisione di Suarez”.