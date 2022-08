"Cavani a un passo dal Boca Juniors: pronto contratto di 18 mesi"

Edinson Cavani al Boca Juniors? Sì, anzi quasi. In Argentina il possibile sbarco del Matador alla Bombonera è la notizia del momento ormai da giorni.

Cavani-Boca, si decide sul gong del mercato L’attesa è spasmodica per i tifosi Xeneizes, ma in ogni caso è ormai arrivato il momento del dentro o fuori. Il mercato in argentina chiuderà infatti la sera del 7 agosto, anche per i giocatori svincolati come Cavani, quindi il tempo rimasto a disposizione della dirigenza del Boca per piazzare il colpaccio è ormai quasi scaduto. Il vicepresidente Juan Roman Riquelme ci sta lavorando ed ha anche contattato personalmente Cavani, sempre più tentato di declinare la proposta del Villarreal per vivere la prima esperienza della propria carriera in Argentina.

Cavani, la chiamata di Riquelme e la "variabile" Bombonera Oltre al contatto diretto con l’ex numero 10 del Boca, però, a stimolare Cavani è la possibilità di lottare per traguardi più ambiziosi rispetto a quello che farebbe in Spagna, dove il Villarreal parteciperà “solo” alla Conference League. Il Boca, fuori dalla Libertadores, non ha iniziato al meglio il campionato, ma a livello di partecipazione emotiva Cavani sa bene come la Bombonera possa offrirgli di più rispetto al pur caldo catino dello stadio della Ceramica.