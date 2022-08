"Borussia Dortmund a sorpresa: il sostituto di Haller è Modeste"

La Bundesliga 2022-’23 è iniziata nel segno del Bayern Monaco, che ha umiliato a domicilio l’Eintracht Francoforte nell’anticipo della prima giornata.

Bundesliga, il Bayern è già dominatore La squadra di Nagelsmann sembra poter avere vita facile anche nella nuova stagione, almeno in patria, complici anche le difficoltà incontrate dalle avversarie, dal Lipsia, quasi immobile sul mercato, fino al Borussia Dortmund, colpito dal dramma di Sebastian Haller, costretto a fermarsi per lungo tempo a causa di un tumore ai testicoli. Non ci sono date certe sul ritorno in campo del francese, che era stato scelto dai gialloneri come sostituto di Erling Haaland, approdato al Manchester City, ma secondo quanto riporta la stampa tedesca il Dortmund avrebbe scelto con chi tamponare l’assenza di Haller.

"Borussia Dortmund, al posto di Haller è in arrivo Modeste" A dare l’anticipazione è 'Sport1', secondo il quale il ds Sebastian Kehl sta per chiudere un colpo a sorpresa. Il nuovo centravanti del Borussia potrebbe essere infatti un altro francese, Anthony Modeste, in arrivo dal Colonia, dove nella scorsa stagione ha trascinato la squadra di Baumgart alla qualificazione in Conference League segnando 20 reti, quarto miglior marcatore della Bundes dopo Lewandowski, Schick e Haaland e alla pari con Nkunku del Lipsia. Dopo il successo sul Bayer Leverkusen nella prima di campionato lo stesso Kehl ha parlato di mercato : "Penso che succederà qualcosa. nei prossimi giorni. Siamo sulla strada giusta e a breve faremo chiarezza".