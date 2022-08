"Manchester United, possibile concorrenza per Ronaldo: spunta l'idea Sané"

A tre settimane dalla fine del mercato, il nuovo allenatore del Manchester United Erik Ten Hag embra avere le idee chiare su come rinforzare la squadra per provare ad avvicinarsi alle prime della classe in Premier League, ma soprattutto per rendere competitiva la rosa per il raggiungimento dell’obiettivo minimo della stagione, il ritorno in Champions League .

L’ex tecnico dell’Ajax, che pur si è detto soddisfatto del mercato svolto alla vigilia del debutto contro il Brighton, si aspetta un centrocampista e un attaccante, meglio se provenienti proprio dal club di Amsterdam. L’innesto di pupilli di Ten Hag come De Jong e Antony renderebbe più veloce l’inserimento nei meccanismi tecnico-tattici, ma in questo senso le speranze sembrano essere poche: la trattativa con il Barcellona per il centrocampista infatti non si sblocca da settimane, mentre per l’esterno brasiliano i Lancieri continuano a chiedere troppo.

"Il Manchester United pensa a Sané"

Così tra le alternative per l’attacco è spuntata nelle ultime ore una soluzione a sorpresa, che porta alla Germania. Secondo il 'Daily Mail' il Manchester United sarebbe interessato a Leroy Sané del Bayern Monaco. Per l’attaccante esterno tedesco di origini senegalesi, classe ’96, si tratterebbe di un ritorno a Manchester piuttosto inatteso, tre anni dopo l’addio al City per tornare in patria. Il Bayern pagò Sané 60 milioni complessivi nel 2020, ma a dispetto di due annate da titolari l’ex Schalke 04 non ha mai convinto appieno per questo potrebbe non venire considerato incedibile dai campioni di Germania.

Quale ruolo nel nuovo Manchester United per Ronaldo?

Peraltro Sané ha iniziato la stagione da riserva, trovando spazio solo nel finale nella partita contro l’Eintracht. La concorrenza in attacco, da Müller a Gnabry, fino a Musiala e Coman e al nuovo arrivato Mané, è spietata e anche in vista del Mondiale Sané potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare aria e di tornare in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe però anche il Liverpool di Jürgen Klopp, vecchio ammiratore di Sané. Il tutto senza considerare che lo United è alle prese con il caso Ronaldo: l’attacco dei Red Devils è al momento composto dai soli Sancho, Martial e Rashford, oltre al portoghese, ma l’arrivo di Sané a Old Trafford potrebbe essere un ulteriore segnale circa la possibile partenza di CR7.