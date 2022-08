Ronaldo-United, non c'è pace a Manchester. I tifosi: "Vattene"

MANCHESTER (Inghilterra) - Non c'è pace a Manchester, sponda United, con Cristiano Ronaldo sempre nell'occhio del ciclone. Dopo aver saltato la preparazione per motivi personali, mentre il suo agente Jorge Mendes cercava invano per lui una nuova sistemazione con vista sulla Champions, alla fine CR7 si è aggregato tra le polemiche alla squadra del nuovo tecnico Ten Hag che lo ha lasciato in panchina al debutto in Premier League.