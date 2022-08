Ronaldo, debutto amaro: dentro nella ripresa, ma lo United va ko

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo il pari del Liverpool e i successi di Tottenham e Chelsea arriva il momento dell'esordio anche per il Manchester United , che alla prima gara dell' era Ten Hag cade incredibilmente a Old Trafford contro il Brighton, trascinato dalla doppietta di Gross . Debutto amaro per il tecnico olandese e per Cristiano Ronaldo , dentro solo nella ripresa, così come amaro è stato 'King Power Stadium' l'esordio del Leicester, incapace di portare a casa la vittoria contro il Brentford nonostante il doppio vantaggio (2-2).

Manchester United-Brighton 1-2: statistiche e tabellino

Esordio da incubo per CR7

Dopo le tensioni dei giorni scorsi e la mano idealmente tesagli da Ten Hag, Cristiano Ronaldo è in lista per il match contro il Brighton ma parte dalla panchina dove si accomoda (dopo essersi comunque riscaldato) con un'espressione tutt'altro che felice. Nel suo 4-2-3-1 il tecnico olandese si affida a Sancho, Rashford e Bruno Fernandes con l'ex interista Eriksen trequartista centrale e il suo United prova a spaventare subito gli ospiti, ma proprio Bruno Fernandes, dopo un bell'aggancio, spreca malamente calciando alto da buona posizione. Scampato il pericolo la formazione ospuite si riorganizza e non si limita a guardare, affidandosi in avanti a Welbeck e Gross che alla mezz'ora sorprendono i 'Red Devils': imbeccata del primo per il secondo che non lascia scampo a De Gea. Doccia gelata per i tifosi a Old Trafford, che si attenderebbero una reazione dalla propria squadra infilata invece nuovamente al 39': a colpire è ancora Gross, più lesto di tutti a insaccare una palla vagante in area. Nella ripresa arriva così il momento di CR7 (dentro per Fred al 53') ma le palle buone capitano a Rashford, che ne spreca due in pochi minuti. A complicare i piani del Brighton ci si mette però Mac Allister, che al 68' cerca invano di spazzare via un pallone in mischia e infila invece il suo portiere Sanchez con una sfortunata autorete. Un regalo che non basta però a Ronaldo e compagni, incapaci di pungere e di evitare la sconfitta nella prima partita ufficiale dell'era Ten Hag.