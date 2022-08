"Morata torna in bilico: l'Atletico Madrid lo offre al Manchester United"

Ecco allora che proprio mentre la permanenza di Alvaro Morata all’Atletico Madrid sembrava certa, complice il buon approccio dello spagnolo in estate, l’assenza nella rosa di Simeone di un altro centravanti di ruolo e le prestazioni fornite durante le amichevoli, buona ultima la tripletta alla Juventus, arriva un’indiscrezione che ha del clamoroso sul possibile, nuovo addio di Morata al Metropolitano e non per tornare in bianconero: secondo quanto riportato da ‘Espn’ Morata sarebbe stato offerto dai Colchoneros al Manchester United .

"Manchester United, Ten Hag vuole un centravanti"

Gli sviluppi potenziali dell’eventuale trattativa non sono noti né prevedibili, anche se viene fin troppo facile pensare all’ipotesi di uno scambio stellare con Cristiano Ronaldo di ritorno in Spagna per indossare la maglia dell’Atletico, ma per il momento sul tavolo c’è soltanto il nome di Morata, il cui arrivo a Old Trafford sarebbe gradito anche al tecnico del Manchester Erik Ten Hag, nella cui rosa manca un centravanti di ruolo, a parte lo stesso Ronaldo, che ha comunque ovviamente caratteristiche differenti rispetto a Morata sul piano tattico e tecnico.

Lo United rifà l'attacco: quale futuro per Ronaldo?

Resta da capire la disponibilità dell’ex juventino a prendere in considerazione il trasferimento allo United, squadra che non disputerà la prossima Champions League, anche alla luce del non esaltante rendimento avuto da Alvaro nell’unica stagione e mezza giocata in Premier League con la maglia del Chelsea, tra il 2017 e il gennaio 2019. Il Manchester starebbe comunque lavorando alacremente sul mercato alla voce attaccanti: nel mirino della società ci sarebbe infatti anche l’olandese Cody Gakpo, giovane punta del Psv Eindhoven e della nazionale olandese, reduce dalla sofferta vittoria con il proprio club sul Monaco nel turno preliminare di Champions League. E con due eventuali innesti in attacco per Cristiano rischierebbe davvero di non esserci più posto a Old Trafford…