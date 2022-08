Ancelotti e il futuro di Asensio: "Fino al 31 agosto può succedere di tutto"

In rosa manca un vice Benzema? Nessun problema, ci pensano… bomber alternativi. Dopo il 2-0 all’Eintracht in Supercoppa Europea il Real Madrid ha iniziato vincendo anche la Liga 2022-’23, portandosi già a +2 sul Barcellona bloccato in casa dal Rayo Vallecano.

Real Madrid, rimonta col brivido ad Almeria Il 2-1 esterno sull’Almeria è però stato più sofferto del previsto, se è vero che fino al 60’ i campioni d’Europa erano sotto per il gol realizzato da Ramezani, prima della rimonta firmata da Lucas Vazquez e David Alaba. La formazione alternativa provata da Ancelotti, che ha rinunciato in avvio a Modric e Casemiro a centrocampo puntando sul deb Tchouameni e su Camavinga, non ha fornito risposte troppo positive al tecnico emiliano, che per cercare di ribaltare il risultato si è affidato anche a Eden Hazard, ma non a Marcos Asensio.

Real Madrid, futuro incerto per Asensio Quest’ultimo, in scadenza di contratto nel giugno 2023, sembra deciso a restare al Real fino alla scadenza, ma il “messaggio” mandato da Ancelotti durante la prima giornata sembra piuttosto chiaro e potrebbe spingere il giocatore a rivedere le proprie valutazioni. In conferenza stampa l’allenatore è stato possibilista circa la partenza in extremis di Asensio: "Asensio è un giocatore del Real Madrid e fino a quando lo sarà lo terrò in considerazione. È un giocatore importante, l'anno scorso ha fatto molto bene, ma dobbiamo aspettare il 31 e vedere cosa succede”.