"Casemiro ha scelto il Manchester United", la conferma di Ancelotti

MADRID (Spagna) - Era nell'aria da settimane, ora è quasi ufficiale: Casemiro saluta il Real Madrid per passare al Manchester United. L'operazione da 60 milioni dovrebbe concretizzarsi a breve, ma a dare il segnale decisivo sono state le parole del tecnico dei Campioni d'Europa, Carlo Ancelotti, che ha dichiarato: "Ho parlato con Casemiro. Vuole provare una nuova sfida. Comprendiamo la sua decisione. Le trattative sono ancora in corso, ma ha deciso di lasciare il Real Madrid". Termina dunque l'avventura del centrocampista brasiliano che con Kroos e Modric ha composto una delle mediane più vincenti della storia del calcio. Ora per Casemiro c'è la Premier League con la maglia dei Red Devils di Ten Hag che al momento non navigano in buone acque: pronto un contratto di 5 anni fino al 2027.