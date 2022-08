"United, 100 milioni per Antony: l'Ajax cede e pensa anche a Kluivert!"

L'Ajax prepara l'assalto a Kluivert

Dopo una prima offerta rifiutata di 70 milioni di euro (60 più 10 di bonus), lo United sarebbe pronto a sferrare l'assalto decisivo. L'Ajax avrebbe già scelto come investire la cifra ricavata dalla cessione, individuando in Hakim Ziyech del Chelsea e Justin Kluivert della Roma i profili ideali per la propria rosa. Nel caso in cui la cessione di Antony si concretizzasse, il club olandese busserebbe alle porte dei giallorossi per riportare in Olanda l'attaccante.