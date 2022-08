Clamoroso: Casemiro ufficiale al Manchester United!

ROMA - Il Manchester United e il Real Madrid hanno ufficializzato l’intesa per il trasferimento del centrocampista Casemiro al club inglese . Le sue società hanno comunicato l’accordo attraverso le rispettive pagine social. “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Casemiro” si legge sul profilo ufficiale dei Red Devils. Mentre il club castigliano ha comunicato la cessione del proprio giocatore in maniera più romantica. “È stato un viaggio fantastico, Case. Grazie Casemiro” scrive il Real Madrid sui propri social, associando un’immagine del giocatore mentre esulta. Il cartellino de giocatore è costato al Manchester United circa settanta milini di euro.

Il comunicato del Real Madrid

"Real Madrid C.F. e Manchester United hanno concordato il trasferimento del giocatore Carlos Henrique Casemiro - scrive il club castigliano sul proprio sito ufficiale - il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e affetto per Casemiro, un giocatore che fa già parte della leggenda di questo club. Da quando è arrivato nel gennaio 2013 per giocare nel Castilla, all'età di 20 anni, Casemiro è stato uno dei giocatori più trascendentali in uno dei periodi più importanti e di successo della nostra storia. In questo periodo in cui ha difeso la maglia del Real Madrid, ha vinto 18 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 3 Leghe, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. A titolo individuale, è stato nominato Miglior Giocatore della finale di Supercoppa Europea vinta pochi giorni fa a Helsinki ed è stato nominato per il Pallone d'Oro 2022".