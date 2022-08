Real Madrid, Casemiro saluta in lacrime: "E' un arrivederci"

MADRID (SPAGNA) - Un addio commovente. Anzi, un arrivederci: "Tornerò sicuramente a Madrid". Carlos Henrique Casemiro ha salutato in lacrime il Real, con una conferenza stampa in cui non ha saputo resistere alle forti emozioni. Il centrocampista brasiliano si è trasferito al Manchester United, ma prima di lasciare Madrid, ha voluto salutare tutti: dal tecnico Ancelotti a Florentino Perez, passando per i compagni e i dirigenti. "Non mi piacciono i riflettori - ha dichiarato - cercherò di parlare con il cuore. Quando io e mia moglie siamo arrivati qui non conoscevamo nessuno, stavamo andando in un nuovo Paese, in un club dove molte persone non ci conoscevano. E qui abbiamo costruito la nostra vita, la nostra famiglia".