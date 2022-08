Chelsea, ceduto Emerson Palmieri. E Aubameyang è vicino

Grandi manovre al Chelsea. Dopo l’accordo con il West Ham per il trasferimento di Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano ex Roma, i Blues hanno ripreso i contatti con il Barcellona. Al centro dei discorsi tra i due club ovviamente Aubameyang, che è considerato il preferito della dirigenza inglese per completare il reparto offensivo. L’ultima offerta si aggira sui 20 milioni di euro più bonus ed è ritenuta interessante dai blaugrana, vista la necessità di cedere giocatori in questi ultimi giorni di calciomercato. Oggi, intorno alle 17:00, l’ex Arsenal si è presentato regolarmente al centro sportivo del Barcellona per l’allenamento. All’ingresso della Ciutat Esportiva, alcuni tifosi gli hanno chiesto di non partire e di proseguire la sua avventura in Spagna. Ma il calciatore classe '89 ha programmi diversi...