"Barcellona, De Jong: assalto finale di United e Bayern"

Il Manchester United e il Bayern Monaco starebbero provando l'assalto finale per Frenkie de Jong. Secondo "Mundo Deportivo" il club inglese non vorrebbe fermarsi all'acquisto di Casemiro e, dopo aver presentato un'offerta all'Eintracht Francoforte per il portiere Trapp, vorrebbe provarci per il centrocampista olandese del Barcellona per accontentare le richieste del tecnico Erik Ten Hag, che lo ha già allenato ai tempi dell'Ajax e che ritiene indispensabile un nuovo rinforzo in mediana. Dall'altro lato il Bayern Monaco vorrebbe invece de Jong in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula utilizzata dal club tedesco nell'acquisto di Coutinho sempre dal Barcellona, che però in questo momento ha bisogno di migliorare il bilancio vendendo diversi giocatori.