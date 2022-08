"Newcastle, pronti 70 milioni di euro per Isak della Real Sociedad"

Il Newcastle sarebbe a un passo dall'acquisto dello svedese Alexander Isak della Real Sociedad per una cifra che dovrebbe essere di circa 70 milioni di euro. A riportarlo è il quotidiano spagnolo 'As', che specifica come il club inglese potrebbe arrivare anche a quota 75 milioni in base a diversi bonus. L'attaccante classe 1999, da quattro anni a San Sebastian, aveva una clausola rescissoria da 90 milioni, ma l'offerta del Newcastle sembrerebbe essere irrinunciabile. Isak, durante la sua esperienza in Spagna, si è fatto conoscere con 43 reti complessive in 128 presenze, considerando tutte le competizioni.