"Icardi, il futuro resta incerto: no alla proposta del Trabzonspor"

L’ex capitano dell’Inter, però, al pari della moglie-agente Wanda Nara , non sembra intenzionato a fare concessioni al club parigino per quanto riguarda la parte rimanente in termini d’ingaggio del ricco contratto da oltre 10 milioni l'anno firmato con il Paris esattamente tre anni fa, il 2 settembre 2019, quando l’esperienza interista di Icardi si chiuse definitivamente dopo sei stagioni e dopo un’ultima annata tribolata con tanto di revoca della fascia da capitano.

"Il Trabzonspor ci prova, Icardi dice no"

La stessa partenza del giocatore dalla Francia negli ultimi giorni di mercato è incerta, perché Icardi continua a rifiutare delle destinazioni. L’ultimo no sarebbe quello assestato al Trabzonspor, campione di Turchia in carica, dove già militano diverse vecchie conoscenze della Serie A come Marek Hamsik, Vitor Hugo e Andreas Cornelius: Icardi, secondo quanto riportato da L’Equipe, avrebbe declinato la proposta del club di Trebisonda, fresco di eliminazione ai playoff di Champions League contro il Copenaghen.

Il Galatasaray di Mertens fa sul serio per Hamsik

Resta invece in piedi la pista che porta ad un altro top club di Turchia come il Galatasaray: i giallorossi, allenati dall’ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk, e reduci dagli acquisti di Dries Mertens e Luicas Torreira, sembra suscitare più interesse in Icardi, ma la formula proposta dalla società di Istanbul, prestito con diritto di riscatto, non soddisfa il Psg, che ha Icardi sotto contratto fino al 2024 e che per il riscatto del cartellino dell’argentino spese al termine della prima stagione poco meno di 60 milioni bonus compresi.