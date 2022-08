Il Napoli in Turchia, Hamsik saluta Mertens: “Guaglione”

Vedi Napoli e poi muori. Di sicuro, non te la dimentichi ovunque tu sia. È il caso di Marek Hamsik, indimenticato ex giocatore azzurro, che ha incontrato un altro mito della napoletanità, Dries Mertens, in Galatasaray-Trabzonspor. E tra i due è stato di nuovo Napoli, come ai vecchi tempi. I due hanno scelto entrambi di proseguire la loro carriera in Turchia, con il belga che proprio lo scorso 30 giugno ha chiuso il suo rapporto con la squadra partenopea e che successivamente ha accettato la corte del Galatasaray. Hamsik, invece, è al suo secondo anno al Trabzonspor, ma aveva lasciato Napoli già nel 2019.