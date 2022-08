Mertens "accoglie" Raspadori: l'emoticon su Instagram diventa virale

Dopo l’abbraccio dei tifosi alle visite mediche, al Maradona durante la partita contro il Monza, vissuta per intero dalla panchina, e poi in campo per l’amichevole contro la Juve Stabia, Giacomo Raspadori ha pronunciato le prime parole da giocatore del Napoli durante la presentazione alla stampa.

Dries Mertens dà il benvenuto a Raspadori

L’attaccante belga, approdato al Galatasaray a scadenza di contratto, ha infatti apposto un significativo emoticon al post Instagram sulla presentazione di Raspadori pubblicato dal club azzurro: due mani e un cuore azzurro, una sorta di imprimatur dal miglior marcatore della storia del Napoli, che il campione di Euro 2020 non avrà potuto che apprezzare con emozione. Va da sé che il commento è subito diventato virale presso i tifosi del Napoli, che hanno subissato il commento di Mertens di elogi e nostalgici complimenti: "Mertens è stato il giocatore che negli ultimi due anni mi ha più colpito per il modo di stare in campo. Sostituirlo per me è un grande motivo di orgoglio e una grande responsabilità" ha detto Raspadori di "Ciro" durante la presentazione.