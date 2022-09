Manchester United, ecco il colpo da 100 milioni: Antony è ufficiale

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo il recente colpo Casemiro dal Real Madrid per circa settanta milioni di euro , il club di Old Trafford ufficializza l'ingaggio di un altro brasiliano: arriva Antony dall' Ajax per al cifra monstre di 100 milioni di euro . L'ala destra classe 2000 approda alla corte di Erik Ten Hag dopo 134 presenze complessive tra Sao Paulo e Ajax , condite da 31 gol e 27 assist, mentre con la maglia del Brasile ha messo a segno due gol e due assist in nove partite disputate. Ha vinto due titoli di Eredivisie e una medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 2020 . "Il Manchester United ha completato il trasferimento di Antony dall'Ajax. Ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione per un anno in più", scrive il club con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

Manchester United, Antony: "Sono in uno dei club più iconici al mondo"

Un emozionato Antony rilascia la prima intervista da giocatore del Manchester United: "Questo è un momento incredibile nella mia carriera. Faccio parte di uno dei club più iconici del mondo. Sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me, in particolare alla mia famiglia, a tutti i miei allenatori e compagni di squadra, perché senza di loro non sarei potuto arrivare qui". L'esterno d'attacco brasiliano elogia il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, dopo l'esperienza condivisa ad Amsterdam: "Lavorare con Erik ten Hag all'Ajax è stato perfetto per me e per il mio percorso di crescita. Il suo stile di calcio e di allenatore tira fuori il meglio di me e sono entusiasta di ciò che mi ha detto sui suoi piani e ambizioni". Non manca un saluto al suo recente passato, l'Ajax: "I miei anni in Olanda all'Ajax sono stati fantastici e sarò sempre grato per la fiducia che hanno riposto in me. Ora però sono pronto per la prossima sfida e non vedo l'ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e fare la mia parte per portare al successo il Manchester United”. Chi fa eco a Antony è John Murtough, direttore sportivo dei Red Devils che esalta le qualità del brasiliano: “Antony è uno dei giovani talenti più entusiasmanti del calcio europeo e ha esattamente il profilo giusto per la squadra dinamica e offensiva che Ten Hag sta costruendo", dichiara Murtough che poi aggiunge: "Siamo rimasti particolarmente colpiti dal suo desiderio di unirsi al Manchester United e di far parte di un progetto a lungo termine per riportare il club ai livelli che tutti ci aspettiamo".