Gnonto vola in Premier League: ha firmato con il Leeds

LEEDS - Tra i protagonisti dell'ultima giornata di calciomercato, c'è stato anche Wilfried Gnonto, che nelle ultime ore si è trasferito ufficialmente dallo Zurigo al Leeds. L'esterno azzurro vola così in Premier League, con il club inglese che ha pagato 4,5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Gnonto, 19 anni da compiere il prossimo novembre, ha firmato un contratto quinquennale. L'azzurro, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Inter ed aver iniziato proprio in Svizzera con lo Zurigo, si è messo in mostra nella Nazionale di Roberto Mancini, che lo ha lanciato titolare due volte in Nations League contro Ungheria e Germania.