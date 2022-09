"Clamoroso, il Chelsea vuole Monchi!"

LONDRA - La rivoluzione in casa Chelsea continua e non si ferma a Graham Potter, che ha sostituito Tuchel. Il nuovo proprietario Todd Boehly, dopo la campagna estiva faraonica consegnata prima all'esonerato Tuchel e poi all'erede Potter, ha intenzione di rinnovare anche il comparto dirigenziale e, secondo "football.london", starebbe pensando a Monchi per il ruolo di direttore sportivo. In Inghilterra credono che Boehly stia preparando un piano strategico per convincere l'ex dirigente della Roma e attuale ds del Siviglia. In alternativa, gli altri nomi in lista sarebbero Michael Edwards, direttore sportivo del Liverpool, Christoph Freund, capo dell'area sportiva del Salisburgo, Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, e Victor Orta, ds del Leeds.