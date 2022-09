"Depay convince Xavi: avviate le trattative per il rinnovo"

"Depay-Barcellona, si tratta il rinnovo"

La punta oranje, in estate molto vicina alla Juventus (che poi virò su Arek Milik), dopo le prime giornate trascorse in panchina ha contribuito alla vittoria per 3-0 dei catalani contro l'Elche nell'ultimo turno della Liga. Xavi e lo staff tecnico, riporta il quotidiano Sport, sono rimasti impressionati dalla professionalità del giocatore e dalla sua versatilità: l'entourage di Depay e i dirigenti blaugrana avrebbero allacciato i contatti per un possibile prolungamento del contratto, anche se il Mondiale in arrivo potrebbe frenare la trattativa, soprattutto se l'ex Manchester United dovesse brillare e rilanciarsi. Il Barcellona è infatti disposto ad allungare il contratto in scadenza nel 2023, ma a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dal giocatore alla Juventus in estate (sette milioni di euro netti a stagione).