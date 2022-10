Cristiano Ronaldo, rottura definitiva col Manchester United: cosa succede ora

Tra Cristiano Ronaldo e Manchester United siamo alla rottura definitiva: a gennaio il portoghese potrà andare via. L'ultimo affronto è stato la panchina nel derby perso 6-3 contro il City. Il cinque volte Pallone d'oro, secondo Ten Hag, non è neanche entrato in campo “per rispetto verso la sua carriera”. Lo scrive il Daily Mail.

Ronaldo via a gennaio: United pronto a negoziare Dopo che in estate lo United ha tenuto Cr7, ora le parti sembrano disposte a negoziare perché a metà stagione l'attaccante possa andarsene: lo dice il Telegraph. Finora, l'ex Juve ha giocato solo 80 minuti in Premier League. L'ultima volta da titolare nello 0-4 subito con il Brentford a inizio settembre.