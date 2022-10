In Spagna sicuri: "Mbappé vuole lasciare il Psg a gennaio". E Petit lo attacca

ROMA - "Kylian Mbappé vuole lasciate il Psg a gennaio". Ne sono sicuri in Spagna, dove 'Marca' conferma l'indiscrezione lanciata da 'RmcSport' e spiega come "la relazione tra il calciatore e il club si è definitivamente rotta". Si riapre così una 'telenovela' che sembrava essersi chiusa in estate, quando il 23enne attaccante (corteggiato dal Real Madrid e dal Liverpool ma 'pressato' e convinto a restare anche dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron) decise di rinnovare il contratto con i parigini.

I motivi della rottura Ma cosa è cambiato in pochi mesi? Mbappé, secondo quanto riferito da 'RmcSport', sarebbe particolarmente risentito con il presidente Nasser al-Khelaifi e con il direttore della Lega Calcio del Qatar, Antero Henrique, incaricato in estate della campagna acquisti del Psg. Dopo lunghe discussioni, l'attaccante aveva ottenuto un contratto di 2 anni più uno in opzione per la faraonica somma quantificata sui media in 118 milioni di euro alla firma più 56,4 milioni all'anno. La concorrenza del Real Madrid fu così battuta, ma allo stipendio da superstar si sarebbero aggiunte promesse relative alla sua posizione in campo e al posto nel "progetto" parigino. E stando ai francesi di 'Le Parisien', con Mbappé sarebbe pronto ad andarsene anche il braccio destro del presidente, Luis Campos, molto legato al giocatore fin da quando aveva 14 anni. Tra le promesse non mantenute ad esempio ce n'è una che sta facendo discutere in Francia, ovvero il mancato acquisto del centravanti, preteso dall'attaccante che non ama giocare da 'pivot' nel tridente con Messi e Neymar come sta invece accandendo sotto la guida del nuovo tecnico Christophe Galtier.