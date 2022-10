“Il Siviglia su Luis Alberto: ecco lo scambio con la Lazio”

ROMA - Dalla Spagna tornano a soffiare voci di mercato su Luis Alberto . Secondo Elgoldigital il Siviglia non avrebbe mollato il Mago della Lazio, da mesi ormai in orbita andalusa. In estate nulla si è concretizzato, ma a gennaio sarebbe previsto un nuovo affondo. Il ds Monchi vuole rinforzare il centrocampo che oggi è nelle mani di Jorge Sampaoli. Luis è da tempo l’elemento ideale per cercare il salto di qualità.

L’idea di scambio con la Lazio

Secondo il quotidiano spagnolo la trattativa che il Siviglia vorrebbe mettere in piedi si baserebbe su uno scambio di mercato. Luis in Spagna, Rafa Mir a Roma. L’attaccante spagnolo classe 1997 quest’anno ha collezionato appena 6 presenze totali (5 in Liga, 1 in Champions League) e segnato una rete. Dopo i tanti gol all’Huesca nella stagione 2020-2021 non è riuscito a ripetersi a Siviglia. Per ora sono solo voci di mercato. A Formello tutto tace, Sarri si tiene stretto Luis e guarda avanti.